Premio Culturale Tezuka Osamu: tra i candidati Spy x Family e Takopi, l'elenco completo

Il nome Osamu Tezuka non lascia scampo: il Dio dei Manga è riconosciuto ancora oggi. Se in Italia vengono continuamente pubblicate le sue opere con varie edizioni anche di lusso, in Giappone ci sono alcuni premi intitolati a lui. E uno di questi è proprio tra i più importanti in ambito manga, il Premio Culturale Tezuka Osamu.

Questo premio, che si tiene ogni anno, è arrivato alla sua edizione numero ventisette e si propone l'obiettivo di premiare i manga che più si avvicinano alla tradizione di Tezuka. Il 2023 vedrà quindi quest'edizione con diversi partecipanti, annunciati da poco dal giornale Asahi Shimbun. Ci sono nove nomination per il Premio Culturale Tezuka Osamu 2023, vediamole tutte.

Umi ga Hashiru Endroll di John Tarachine, pubblicato da Akita Shoten;

Onna no Ko ga Iru Basho wa di Ebine Yamaji, pubblicato da Kadokawa;

Spy x Family di Tatsuya Endo, pubblicato da Shueisha;

di Tatsuya Endo, pubblicato da Shueisha; Takopi's Original Sin di Taizan 5, pubblicato da Shueisha;

di Taizan 5, pubblicato da Shueisha; Cesare - Il Creatore che ha distrutto di Fuyumi Soryo, pubblicato da Kodansha;

Hirayasumi di Keigo Shinzo, pubblicato da Shogakukan;

di Keigo Shinzo, pubblicato da Shogakukan; Tōkyō Higoro (Tokyo Everyday) di Taiyo Matsumoto, pubblicato da Shogakukan;

Yuria Sensei no Akai Ito (Yuria's Red String) di Kiwa Irie, pubblicato da Kodansha.

Quindi ancora non passa inosservata la popolarità di Spy x Family, che ancora una volta si conferma apprezzato. Da tenere nota anche del lavoro volto da Taizan 5 e da Keigo Shinzo, due mangaka degni di nota, col primo autore di Takopi arrivato ora anche in Italia e il secondo con Hirayasumi. C'è poi un altro gigante dei manga in elenco, come Taiyo Matsumoto con il suo Tokyo Higoro, e non va dimenticato neanche il lungo lavoro di Fuyumi Soryu con il suo Cesare - Il Creatore che ha distrutto.

A fare da giudice ci pensa Osamu Akimoto, storico creatore di Kochikame, affiancato da Machiko Satonaka, Minami Takahashi, Yukiko Tomiyama, Shohei Chujo, Nobunaga Minami e Taro Yabe. Il vincitore verrà proclamato ad aprile mentre la cerimonia di premiazione avverrà a giugno.

