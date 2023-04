Ancora un premio per Spy x Family: la spy comedy è il miglior fumetto del 2023

Mentre la community di appassionati attende con ansia l'uscita di Spy x Family Stagione 2 e del primo film anime della saga sottotitolato CODE: White, la spy comedy di Tatsuya Endo con la famiglia Forger come protagonisti si aggiudica un altro, importante riconoscimento.

Entrambi i progetti animati di Spy x Family usciranno prima della fine del 2023, l'uno nel mese di ottobre e l'altro in quello di dicembre. In loro attesa la serie manga conquista un ambito premio. Spy x Family è stato premiato come "Miglior Fumetto" ai Japan Cartoonists Association Awards 2023, uno dei concorsi più illustri, prestigiosi e antichi del settore organizzato dalla Japan Illustrators Association. Ancora una volta Anya, Loid e Yor hanno sbaragliato la concorrenza.

Alla 52° edizione di tale premio sono stati premiati anche Made in Abyss di Akihito Tsukushi e Choujin Locke di Yuki Hijiri. Il primo è stato vincitore del "Manga Kingdom Tottori Award", mentre il secondo del "Minister of Education, Science and Technology Award".

Questo riconoscimento ottenuto da Spy x Family è soltanto l'ultimo premio assegnato alla spy comedy di Tatsuya Endo, che con il debutto dell'adattamento di WIT Studio e CloverWorks è diventato una hit internazionale. Vi ricordiamo infatti che Spy x Family è uno dei candidati al premio culturale Tezuka Osamu 2023.