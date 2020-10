Preparatevi ad Halloween con questo cosplay spettacolare di Brook da ONE PIECE

Brook è uno degli ultimi personaggi a essere entrati nella ciurma protagonista di ONE PIECE. Escludendo Jinbe, che è entrato solo di recente ufficialmente nel gruppo, Brook è quello che ha accompagnato Rufy verso la sua caccia al tesoro per meno saghe, ma ha comunque la sua schiera di fan. Il re del soul ora sbarca nel mondo dei cosplay.

In periodo di Halloween, la cosplayer Sammys ha deciso di regalare ai suoi fan un cosplay genderbent dove impersona proprio Brook. L'ossuto musicista di ONE PIECE viene ritratto con la sua versione post timeskip, quindi più ricca della precedente: non manca il classico afro che da solo prende la maggior parte del volume del personaggio, mentre i vestiti sgargianti tra il blu e l'arancione mostrano la nuova divisa dopo che Brook si è affermato come star di livello mondiale. Sammys ha condiviso tre foto e anche un video dove mostra come realizzare questo cosplay davvero accurato. Il re del soul, o forse in questo caso meglio dire la regina, ha incontrato il vostro gusto?

ONE PIECE è un manga di Eiichiro Oda con ben 23 anni di pubblicazione alle spalle. Dopo tante saghe, il manga si sta avvicinando alla fine e a breve si concluderà l'arco che vede contro Rufy e Kaido. Qui ci sarà però anche il capitolo 1000, un evento eccezionale e che è accompagnato da un countdown dove proprio Brook è stato protagonista qualche settimana fa.