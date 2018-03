Preparatevi per un incontro straziante nei prossimi capitoli di Tokyo Ghoul:re

non ha mai paura di farci stringere il cuore. Il franchise è noto per far piangere anche i fan più duri con tutta la sua angoscia, e la sua serie più recente non è cambiato nulla. Con il suo ultimo capitolo, Tokyo Ghoul:re ha anticipato una riunione straziante e i fan non sono sicuri di poterla gestire.

Questa settimana, Tokyo Ghoul:re ha pubblicato il suo 163° capitolo che ha visto Ken Kaneki svegliarsi dal suo stato comatoso. Touka è stato in grado di estrarre l'eroe dalla suo Dragon Kagune dopo che era cresciuta senza controllo, ma nessuno era sicuro che Ken si sarebbe svegliato dopo questo calvario. Fortunatamente, l'eroe è riuscito ad aprire nuovamente gli occhi, e ha potuto apprendere alcune informazioni interessanti una volta che l'ha fatto.

Dopo essersi svegliato, Kaneki scopre dalla sua squadra di Quinx cosa accadde durante la sua assenza. Il GCC e i ghoul di Tokyo si unirono per aiutare a trovare Ken mentre la kagune dilagnate dell'eroe stava scatenando il caos sulla città. "In questo momento, i membri del Goat e le Colombe si sono uniti per combinare le loro forze", ha appreso il ragazzo prima che Urie entrasse per spiegare di più. "Per salvarti, i ghoul del Goat e del CCG hanno collaborato, grazie a Hideyoshi Nagachika", ha spiegato l'investigatore. "Per salvarti, ha esortato entrambe le parti a cooperare. Le azioni di Nagachika hanno acceso un fuoco nei cuori dei ghoul del Goat, e quegli stessi sentimenti hanno mosso anche il CCG. La forza combinata dei ghoul e del CCG... Li hai legati insieme."

Ovviamente, i fan potranno capire perché questa è una grande rivelazione per Tokyo Ghoul. È passato molto tempo da quando Ken ha incontrato il suo migliore amico Hide, e il protagonista ha avuto l'impressione di aver ucciso il ragazzo. Ora che Ken sa che il suo amico è ancora là fuori, l'eroe dice che vuole ricongiungersi con Hide "terribilmente", e l'incontro tanto atteso sicuramente farà piangere i lettori di Tokyo Ghoul:re.