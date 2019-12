Presentata una splendida statua in scala 1/6 a tema Yu Yu Hakusho dedicata a Hiei

Tra le tantissime opere che sono divenute colonne portanti dell'industria anime/manga, figura anche Yu Yu Hakusho (Yu degli spettri), epopea cartacea concretizzatasi grazie al lavoro di Yoshihiro Togashi che ha saputo conquistare milioni e milioni di lettori sparsi in ogni angolo del pianeta.

L'enorme successo riscosso dalla serie portò successivamente a una serie animata divisa in quattro stagioni che seppe raccogliere attorno a sé ancor più spettatori, un insperato successo che ha reso l'opera assai ambita da parte di moltissime società che hanno più volte tentato di capitalizzare sulla produzione con prodotti a tema assai ambiti dai collezionisti, come il Nendoroid a tema Yu Yu Hakusho annunciato in queste ultime settimane.

Ebbene, questa volta ad aver attirato l'attenzione del pubblico troviamo la compagnia Taka Corp Studio, società che ha presentato in alcune immagini - visionabili a fondo news - un'incredibile statua in scala 1/6 dedicata proprio a Yu Yu Hakusho e raffigurante Hiei, pronto ad attaccare con il suo "Dragon of Darkness Flame". Secondo quanto annunciato, le dimensioni dell'opera sono 50x38x39cm e il tutto è attualmente preordinabile al "modico" prezzo di 599€, con uscita prevista nel primo trimestre del 2021.

Nel corso di quest'estate, tra l'altro, i fan dell'opera erano anche rimasti affascinati da un Funko Pop a tema Yu Yu Hakusho dedicato sempre al nostro Hiei.