Presentata una strepitosa statua di Boa Hancock da quasi 400€

Quello di ONE PIECE è indubbiamente uno dei franchise più importanti e rinomati nella ricca industria anime/manga, un'epopea senza fine che ha accompagnato per anni milioni di fan in ogni angolo del mondo con innumerevoli prodotti a tema, tra manga, anime, pellicole, videogiochi e molto altro ancora.

Nel mentre che la serie continua la sua lunga corsa, di volume in volume, sempre più compagnie si affacciano sulla scena per tentare di capitalizzare al meglio sul brand, il tutto mettendo sul mercato lavori dall'indiscusso valore che possano conquistare non solo i fan più incalliti, ma anche i collezionisti più appassionati, alle volte con iniziative non sempre convincenti, in altri casi tramite prodotti semplicemente splendidi.

Fortunatamente, i ragazzi di Magic Cube hanno dato forma a un loro prodotto a tema che rientra perfettamente in quest'ultima categoria. La società ha infatti presentato un'incredibile statua dedicata a una magnifica Boa Hancock - le cui immagini sono visionabili a fondo news - intenta a utilizzare il suo potere più pericoloso, il tutto nel mentre che alcuni suoi avversari sono già stati trasformati in pietra. Secondo quanto svelato, le dimensioni della statua sono pari a 53x43x44cm mentre il prezzo richiesto per portarsela a casa è di ben 390€. Come specificato dalla compagnia, il prodotto è già disponibile per i preorder mentre l'uscita è stata fissata per il terzo quarto del 2020 ma fate attenzione, poiché la statua è disponibile in soli 168 pezzi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono stati svelati i primi spoiler della 974° capitolo di ONE PIECE. Inoltre, nel corso di questi ultimi giorni è stata svelata anche una fantastica figure a tema ONE PIECE dedicata a Dracule Mihawk.