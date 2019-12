Presentata Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, la nuova serie di IDW Publishing

Lo scorso luglio IDW Publishing dichiarò che l'autore Tom Waltz avrebbe presto abbandonato le Tartarughe Ninja, cedendo la direzione della serie a Sophie Campbell. I rumors parlavano di un accordo tra la casa editrice e lo scrittore per la realizzazione di un nuovo progetto ed a sorpresa, le voci si sono rivelate assolutamente veritiere.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sarà quindi la prima nuova serie di fumetti dedicata alle tartarughe più famose del mondo degli ultimi 25 anni. Kevin Eastman e Peter Laird, i due creatori delle Tartarughe Ninja, lavoreranno a stretto contatto con lo scrittore Tom Waltz e l'artista Andy Kuhn per la realizzazione del fumetto. La data di uscita, secondo quanto annunciato da IDW, è prevista per la generica estate 2020.

Sophie Campbell si occuperà quindi del proseguo della serie originale, iniziando a lavorare su un nuovo arco narrativo a partire dal capitolo 101. Waltz invece prenderà le redini del nuovo comics, di cui non è stato ancora rivelato alcun dettaglio.

E voi cosa ne pensate? Seguirete The Last Ronin? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altro materiale sulle Tartarughe invece, vi ricordiamo che è stato confermato poco tempo fa uno spin-off su Jennika.