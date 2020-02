Presentate tutte le uscite Panini Marvel, DC, Disney e Planet Manga del mese di aprile

Panini Comics ha appena pubblicato Anteprima 342, il suo resoconto di tutte le uscite previste per il mese di aprile 2020. La lista è consultabile sul sito ufficiale della casa editrice modenese e contiene tutte le novità inerenti alle pubblicazioni Marvel, DC Comics, Disney e Planet Manga.

Come affermato da Panini Comics pochi giorni fa, nel mese di aprile debutteranno finalmente le uscite DC Comics. I cinque numeri Alfa, rispettivamente dedicati a Batman, Superman, Wonder Woman, Lanterna Verde e Flash, costeranno 6€ l'uno nella versione normale e 10 in quella Variant. Nello stesso periodo arriveranno anche i monografici quindicinali e l'ottimo DC Crossover: Leviathan.

Le pubblicazioni Marvel saranno come al solito corposissime, troviamo infatti i nuovi numeri di Deadpool, Wolverine, Avengers, Thor, Marauders e via dicendo. Arriveranno ovviamente anche tutti i fumetti Disney dedicati a Topolino, Paperino, Paperinik e compagni.

Sul lato manga spiccano i nuovi Volumi di Domestic Girlfriend, L'Attacco dei Giganti, Beastars, Fruits Basket, Wotakoi, Fire Force e Children of the Sea. Potete dare un'occhiata a tutte le uscite cliccando sopra il link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Qualcosa che vi ispira? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Shuzo Oshimi, autore di Happiness e I fiori del male, sarà ospite di Panini Comics al Napoli Comicon 2020.