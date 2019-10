Presentato Assault Lily, il nuovo anime dai creatori di Bakemonogatari e Un marzo da leoni

Studio Shaft è uno degli studi di animazione più apprezzati del Giappone, soprattutto per via della qualità di alcuni adattamenti realizzati negli ultimi anni (Bakemonogatari, Un marzo da leoni, Fate/Extra). Pochi minuti fa, lo staff ha annunciato che nel 2020 uscirà l'adattamento di Assault Lily, la light novel di Hiroyuki Kasama.

Assault Lily in realtà nasce come una collezione di giocattoli, il cui successo di vendite ha poi ispirato la creazione dei due romanzi Assault Lily: Ichiryuutai, Shutsugeki Shimasu! e Assault Lily Arms, pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

Durante un evento odierno intitolato "Assault Lily: nice to meet you", è stato annunciato che Studio Shaft si incaricherà di un adattamento anime in uscita il prossimo anno. La serie si chiamerà Assault Lily Bouquet e sarà diretta da Shouji Saeki (Houkago no Pleiades, Medaka Box), Mieko Hosoi (Aiura) invece si occuperà del character design. Quella che potete vedere in copertina è parte della prima Key Visual ufficiale, potete osservarla e leggere il cast ufficiale cliccando sopra il link reperibile in calce.

La sinossi dell'opera recita quanto segue: "In un futuro prossimo l'umanità sarà quasi completamente distrutta da delle creature soprannominate "Huge". Durante la guerra, gli uomini creeranno le CHARM (Counter Huge Arms), delle macchine nate dalla scienza e dalla magia. Per funzionare al meglio, le CHARM devono essere guidate da delle ragazzine, soprannominate a loro volta "Lilies". La storia segue le avventure di alcune di queste Lilies, impegnate prima in un addestramento tramite la caserma "Gardens" e poi nella guerra contro queste spaventose creature".

