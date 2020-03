Kaiju Jieitai: sinossi e data di uscita del nuovo manga dall'autore di Btooom!

L'ultimo numero della rivista mensile di Shinchosha Monthly Comic @Bunch ha confermato che Kaiju Jieitai, il nuovo manga nato dal genio di Junya Inoue (Btooom!), debutterà nella prossima uscita del mensile giapponese, fissata per il 21 aprile 2020. Il primo capitolo sarà una sorta di "numero 0", ovvero un prologo della storia principale.

La trama della nuova opera di Inoue si focalizza sulla lotta per la sopravvivenza contro dei terribili mostri. Come suggerisce il titolo inglese del manga, Monster Self-Defense Force, lo scontro con le creature si svolgerà tramite delle missioni "cerca e distruggi" in cui un manipolo militare darà la caccia ai terrificanti esseri. Studio Hisekutta è citato nella key visual visibile in cima all'articolo, e fornirà supporto al sensei durante la realizzazione del manga.



Junya Inoute ha pubblicato il primo capitolo della sua opera magna Btooom! nel 2009, sulle pagine di Weekly Comic Bunch. Successivamente, l'autore si è spostato su Monthly Comic @Bunch dove ha iniziato la serializzazione bimestrale. La serie si è conclusa nel marzo del 2018 e dopo circa due anni di pausa, il mangaka ha finalmente deciso di tornare con un progetto originale.

