Presentato Kashoku no Shiro, il nuovo manga dall'autore di Amatsuki e Haigakura

Dopo il mezzo passo falso di Sakitama, ancora in grande difficoltà dopo quasi cinque anni di serializzazione, Shinobu Takayama ha deciso di rilanciare la sua arte con Kashoku no Shiro ("Il bianco di una lampada a fiori" in italiano), il suo nuovo manga in uscita il prossimo 28 dicembre.

Ichijinsha, sottoetichetta di Kodansha abbastanza famosa in Giappone, ha reso ufficiale la notizia nell'ultimo numero del mensile Monthly Comic Zero-Sum pubblicato lo scorso giovedì. Il primo capitolo della nuova opera di Takayama sarà pubblicato nella prossima uscita della rivista, che dedicherà per l'occasione la copertina ai protagonisti della storia.

La breve sinossi, condivisa dall'autore pochi giorni fa, recita: "Il manga racconterà la storia di una promessa tra un demone e una purissima sposa, entrambi in bilico tra la vita e la morte". Il design dei due personaggi è visibile nell'immagine di copertina.

Shinobu Takayama è famoso soprattutto per Amatsuki, la sua opera magna. Il manga venne serializzato dal 2002 al 2017 e si concluse con il Volume numero 24; il successo convinse persino Studio Deen a proporre un adattamento anime, composto da 13 puntate e trasmesso nel 2008.

