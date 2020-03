Presentato 'Shaman King: Marcos', il nuovo spin-off della serie manga di Hiroyuki Takei

L'ultima uscita di Shonen Magazine Edge, il mensile di Kodansha in cui sono stati serializzati gli ultimi due spin-off di Shaman King, ha confermato l'arrivo di Shaman King: Marcos, una nuova serie ambientata nel fantastico mondo ideato da Hiroyuki Takei. Il primo capitolo, atteso per il prossimo 17 aprile, avrà diverse pagine a colori.

Ad occuparsi della serie sarà Jet Kasamura, già autore dello spin-off Shaman King: Red Crimson pubblicato nel 2018. La sua prima opera ha raccontato la storia di Tao Jun e si è definitivamente conclusa lo scorso 17 gennaio con la pubblicazione del terzo Volume. La nuova serie dovrebbe invece essere focalizzata principalmente sulla ricerca di Marco e avrà dei collegamenti con il FOM.

Shaman King: Marcos sarà il sesto spin-off ufficiale del manga, dopo Poem of Funbari (2004), Zero (2011), Flowers (2012), The Super Star (2018) e il sopracitato Red Crimson. Attualmente, solo Shaman King: The Super Star sta proseguendo la serializzazione.

Shaman King è una serie di fumetti molto conosciuta in Giappone, pubblicata dal 1998 al 2004. La serie fu interrotta prematuramente subito dopo la diffusione del trentaduesimo Volume e tornò, dopo un lunghissimo stop, con un nuovo arco narrativo nel 2018.

