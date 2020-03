Vi presentiamo questo concept art scartato di Wolverine

Nel corso della sua storia editoriale, un super eroe cambia spesso il look del suo costume. Un pò perchè alcuni vanno aggiornati ai tempi recenti, un pò per questioni di storia (ad esempio il costume nero di Spider-man). Vediamo questo concept art scartato che ci mostra Wolverine degli X-Men.

Certamente Wolverine è il mutante più famoso della storia del Marvel Universe. Il canadese, negli anni, ha avuto numerosi cambi di costume. Dal primo rudimentale costume del 1974 (in quella storia affronta Hulk), passando per quello marrone, fino al giubbotto di pelle indossato durante la run dello scrittore scozzese Grant Morrison. Questa versione che vi mostriamo in calce alla notizia è opera dell'artista Jerad Marantz che doveva lavorare ad un progetto sugli X-Men poi abbandonato. Il costume appare un giusto mix di passato e presente, presentando i colori giallo e blu che Wolvie ha indossato parecchio. Sul petto c'è anche una sorta di X ed un rinforzo sui pettorali del personaggio. Nel condividere il suo lavoro, Marantz ha dichiarato: "Ho sempre voluto lavorare su Wolverine. Finalmente ho avuto la mia chance, ma il progetto è stato cancellato. Ho dovuto fare una vasta gamma di schizzi esplorando diverse interpretazioni del costume".

Alcuni voci su internet collegano questo costume al rumor che vorrebbe Henry Cavill come prossimo Wolverine. Rumor prontamente smentito per ora. Ma a voi, ipoteticamente, sarebbe piaciuto questo costume indossato da Cavill? Fatecelo sapre nei commenti. Nel frattempo, nella serie degli X-Men stiamo assistendo a grandi cambiamenti. Sul numero 7 della testata principale mutante, Nightcrawler vorrebbe fondare una X-religione.