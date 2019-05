Il Presidente del Brasile Bolsonaro è un fan di... Naruto Shippuden!

La vera bellezza di un anime, a conti fatti, sta proprio nella bravura dell'opera ad appassionare lo spettatore. Naruto Shippuden, seppur con i suoi limiti e i suoi difetti, è stato in grado di unire ondate di fan a suo seguito, innescando una parabola che ha contribuito a unire figure di spicco nel panorama pubblico della società.

Da quando il leader italiano del movimento Fratelli di Italia ha postato la sua versione anime di Giorgia Meloni, è esploso il fenomeno cartoonesco anche all'interno di un panorama tanto attuale e importante come la politica. Strumento utile per avvicinarsi a soggetti tanto numerosi come i giovani, è risaputo quanto le serie televisive più in voga siano uno strumento per generare un'ondata di simpatia agli occhi dei ragazzi, in numero maggiore in quanto appassionati.

Ma non è di politica che siamo qui per comunicare, ma unicamente per mostrarvi l'ultimo omaggio, a tema Naruto Shippuden, da una figura politica nel panorama internazionale, firmato Jair M. Bolsonaro. Il Presidente del Brasile, dal I gennaio 2019, ha postato un'immagine iconica, in calce all'articolo, e facilmente riconoscibile sul suo profilo twitter, con protagonista il celebre personaggio creato da Masashi Kishimoto, nientemeno che Naruto. Nella posa che rappresentava il ninja come un hokage davanti al Villaggio della Foglia, Bolsonaro è ripreso in giacca e cravatta con la bandiera del Brasile, narrante la solita scritta positivista "Ordem e Progresso".

A proposito del famosissimo autore, vi ricordiamo che sta per iniziare la sua nuova opera, Samurai 8: la storia di Hachimaru, di cui è disponibile la prima cover a colori su Weekly Shonen Jump, nonché un'intervista a allo stesso Sensei Kishimoto a cui vi raccomandiamo di recuperare prima di immettervi in questa nuova e incredibile storia.