Il Presidente francese Emmanuel Macron ha omaggiato Toriyama

La morte di Akira Toriyama è un evento che trascende confini e barriere nazionali: è questo che ci sta insegnando - ma lo potevamo prevedere - il moto di commozione collettiva che la scomparsa dell'autore di Dragon Ball sta continuando a generare in tutto il mondo. Al punto che anche un Capo di Stato come Emmanuel Macron ha voluto omaggiare il maestro.

Il Presidente della Repubblica francese non è di certo un neofita nel mondo dei manga: come molti transalpini che hanno formato il proprio rapporto con la cultura pop nipponica a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, opere come Dr. Slump e soprattutto Dragon Ball hanno rappresentato agli occhi del Capo di Stato – e per estensione, per la Francia intera - un gancio importante tra l'orizzonte culturale francese e quello giapponese, legati sotto il segno della nona arte.

Del resto, se il manga più iconico di Toriyama non avesse ottenuto una risonanza mediatica così radicale in Francia nell'ultima decade del Novecento, probabilmente anche la storia distributiva di Dragon Ball nel nostro paese sarebbe stata ben diversa. È noto, infatti, come la Star Comics, durante i processi di selezione dei manga su cui poi avrebbe lanciato le proprie strategie editoriali, abbia deciso di investire su Dragon Ball proprio a causa dell'enorme successo che il fumetto stava conoscendo in quegli anni nello stato transalpino. Ed è probabile che tra i primi lettori dell'opera figurasse anche un giovanissimo ragazzo con l'aspirazione di guidare un paese.

Poche ore dopo l'annuncio della scomparsa di Toriyama, il Presidente della Repubblica francese ha voluto omaggiare la memoria del maestro nipponico con un tweet, in cui mostra un'illustrazione realizzata dallo stesso mangaka come omaggio al politico. “Ad Akira Toriyama e ai suoi milioni di fan cresciuti con lui” scrive Macron nel post, includendo in calce al tweet l'immagine incorniciata del confronto tra Goku Super Saiyan 3 e Kid Bu. Nella porzione inferiore del quadro, vediamo anche la firma dello stesso Toriyama, vicino alla data di consegna dell'illustrazione. Con molta probabilità lo sketch risale alle Olimpiadi di Tokyo, dal momento che la data riportata in basso alla cornice – corrispondente cioè al luglio 2021 – potrebbe qui alludere ad una visita del Presidente francese alla delegazione degli olimpionici transalpini di stanza nella capitale giapponese.

Ma gli omaggi dalla Francia non terminano qui. Perché anche il Primo Ministro francese, Gabriel Attal, ha voluto esprimere il proprio cordoglio al maestro scomparso, ricordandolo con un sentito tributo. “Nemmeno i poteri delle Sfere del Drago e di Shenron riusciranno a riportarlo indietro” si legge nel comunicato del funzionario in merito alla morte di Toriyama “ma avrà sicuramente portato i manga e la cultura giapponese in Francia”.

Il riferimento di Attal non è di certo causale, e appare non solo come un omaggio sincero ad un autore con il quale, con tutta probabilità, anche lui sarà cresciuto alla stregua del suo Presidente, ma certifica la grande eredità di Dragon Ball nel paese transalpino. E se oggi la Francia continua ad essere il primo importatore di manga in Europa, molto lo si deve alla capillarità con cui Toriyama si è posto, agli occhi di un intero popolo, come il portavoce di una rivoluzione culturale, di cui ancora ad oggi notiamo gli effetti.