Il presidente della KyoAni annuncia: 'Non scompariremo senza combattere'

La tragica vicenda dello studio uno della Kyoto Animation è ancora sulle pagine dei giornali che, giorno dopo giorno, rivelano nuovi dettagli tra i nomi delle persone coinvolte e le dichiarazioni dei membri, come il presidente Hideaki Hatta. Dopo aver già annunciato alcune misure diversi giorni fa, il CEO rinnova la sua intenzione di continuare.

Negli ultimi giorni, sul sito ufficiale della Kyoto Animation è stata inserita una sorta di dichiarazione pubblicata in più lingue che dà la possibilità a tutto il mondo di capire quali sono gli attuali sentimenti che circolano nell'azienda. Dopo le parole di Hatta sul pensiero di abbattere la struttura andata in fiamme, ne arrivano di nuove rivelate attraverso questo comunicato ufficiale.

"Un'atrocità senza precedenti ha rubato tanti nostri amici e colleghi del loro futuro e ha lasciato molti altri profondamente feriti. Notizie da tutto il mondo ci fanno sapere che c'è un fantastico numero di persone che ci ha mandato amore e preghiere, che brillano come candele nell'oscurità, per coloro di noi intrappolati nel buio di una profonda perdita. Ci sono tanti amici e colleghi che sono ricoverati e stanno soffrendo, in lotta per le loro vite. Per favore, dateci un po' di tempo".

"La Kyoto Animation continuerà a rendere felici le vite dei suoi impiegati e del suo staff e contribuirà alla società e alla comunità locale. Vi assicuro che la Kyoto Animation non si arrenderà, non svaniremo tranquillamente nella notte... non scompariremo senza combattere!"

Il colpevole dell'incendio allo studio uno della Kyoto Animation è stato catturato quasi subito, rivelando di aver compiuto questo gesto letale perché riteneva che il popolare studio di animazione gli avesse rubato alcune idee. Il bilancio attualmente è di 35 decessi a causa dell'incendio, l'ultimo dei quali arrivato da una persona morta in ospedale nelle ultime ore, mentre ci sono altre 33 persone rimaste ferite più o meno gravemente.