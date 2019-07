Il presidente della Kyoto Animation ringrazia pubblicamente per le donazioni

La tragedia che ha colpito la Kyoto Animation è dura da digerire, impossibile da dimenticare. Lo spiacevole evento, tuttavia, ha mobilitato il supporto non sono degli appassionati di animazione, ma anche di grandi aziende e persone di spicco nel settore, garantendo al celebre studio un fondo da cui attingere per rimettersi in piedi.

Dopo la pioggia viene sempre il sole. Almeno, è quello che si augura il presidente della Kyoto Animation, Hatta Hideaki, che nella giornata di ieri ha dedicato durante una trasmissione televisiva uno speciale messaggio di pace, a seguito anche del grande supporto ricevuto oltre oceano. Infatti, lo studio sta aprendo un fondo con le donazioni ricevute, garantendo aggiornamenti sul sito ufficiale in merito all'argomento. Il comunicato del Presidente della KyoAni recita quanto segue:

"Questa tragedia senza precedenti ha ferito preziosi colleghi e tolto la vita ai loro amici. Grazie ai notiziari abbiamo appreso che tante persone in tutto il mondo ci hanno pensato con le loro preghiere. I vostri pensieri in questo momento sono la luce che ci stanno guidando contro l'oscurità. Abbiamo amici e colleghi che in questo momento stanno lottando in ospedale tra la vita e la morte. Altri, invece, hanno perso i loro cari, afflitti da questo grave momento di lutto. Vi chiediamo di darci del tempo. La Kyoto Animation continuerà a combattere e a portare quell'animazione di speranza e sogni, che muove i sentimenti delle persone in tutto il mondo. Al fine di ridare la felicità ai nostri impiegati e ai nostri colleghi, ma allo stesso tempo per la nostra società e comunità, continueremo a mettercela tutta insieme a coloro che ci hanno teso una mano per aiutarci".

Un meraviglioso messaggio, necessario ora più che mai, a seguito di una tragedia che ha movimentato persino la solidarietà della Disney. Ovviamente, vi terremo aggiornati qualora affiorassero novità in merito a questo delicato, spiacevole e toccante argomento.