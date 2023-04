Il Presidente di Studio Ghibli si dimette: nominato il successore di Koji Hoshino

A poche settimane dalla grave controversia al Ghibli Park, per lo studio di Hayao Miyazaki sembra non esserci pace. Il Presidente di Studio Ghibli ha rassegnato una lettera di dimissioni e abbandonato immediatamente la sua rinomata carica. Ecco chi gli succederà in qualità di guida del più importante studio d'animazione giapponese.

Mentre Miyazaki si schiera contro l'uso dell'IA nell'animazione, Studio Ghibli finisce nuovamente nell'occhio del ciclone. Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato da parte della società, è stato reso noto che Koji Hoshino abbandonerà da subito la sua carica di presidente.

Stando a quanto riferito da Shujo Prime, la compagnia che si è occupata della diffusione della notizia del congedo di Hoshino da Studio Ghibli, l'ormai ex presidente ha abbandonato il suo ruolo a causa dei recenti dissapori con Suzuki Toshio, il quale succederà come presidente in carica di Studio Ghibli. Queste voci sono state tuttavia smentite dai portavoce dello studio.

Nella nota rilasciata al pubblico, Hoshino rivela che lascerà l'assemblea generale degli azionisti di Ghibli da giugno, mentre la posizione di presidente verrà abbandonata sin da subito. Koji Hoshino aveva assunto l'incarico di presidente di Studio Ghibli nel 2008 e ha occupato questa posizione fino al completamento dell'ultimo film "How Do You Live?". Il 67enne ha già rivelato di voler affrontare nuove sfide in altri campi avvalendosi della sua esperienza e dei contatti maturati negli anni con Studio Ghibli.