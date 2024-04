Il presidente dello Studio Pierrot si scaglia contro la censura negli anime

Uno degli aspetti su cui nel mondo - e soprattutto in Italia - si sono focalizzate le invettive polemiche nei confronti degli anime shōnen, ha riguardato il loro alto grado di violenza. Ma secondo il presidente dello Studio Pierrot, l'autocensura esibita da alcune serie per evitare di esporsi alle critiche globali, compromette il loro stesso valore estetico.

Intervistato dal sito giapponese Comic Natalie, il responsabile del celebre studio di Naruto e Bleach, Michiyuki Honma, ha attaccato senza mezzi termini quelle produzioni che si profondono in attività censorie, sostenendo che la realizzazione di un prodotto animato, già di per sé complessa e travagliata, deve liberarsi di qualsiasi freno, se desidera incontrare il favore delle audience internazionali. “È difficile dare vita ad un lavoro che risponda alle esigenze del pubblico globale o che diventi un prodotto dalla lunga serializzazione” dichiara qui Honma. “Certo, in quanto autore o produttore devi sempre cercare di realizzare un'opera che sia affine alle sensibilità degli spettatori internazionali, ma se realizzi un prodotto animato avendo in mente solamente questa necessità, è probabile che la serie diventi estremamente tediosa”.

“Assunti come «bisogna diminuire il grado di violenza» o «evitare di inserire delle espressioni fin troppo erotiche»” continua il presidente dello Studio Pierrot “costituiscono delle limitazioni enormi per il corpo creativo dell'opera, e sono sicuro che se le seguissimo, nessuno spettatore internazionale avrebbe il desiderio di vedere prodotti di questo tipo. Anche perché le serie che hanno successo in Giappone, sono gli stessi anime che incontrano il favore delle audience oltreoceano: credo perciò che non dobbiamo assolutamente compiere errori simili, altrimenti c'è il rischio di approcciare le produzioni animate nel modo più sbagliato possibile”.

Proprio queste ultime riflessioni, toccano un punto nodale nelle strategie di successo – e di legittimazione culturale a livello mondiale – delle serie animate nipponiche. Seppure, secondo alcuni animatori, il futuro degli anime sia in grave pericolo, è pur vero che a decretare il favore globale di questi prodotti è la capacità degli autori di rendere universale ciò che è autoctono. E non è un caso che ogni qualvolta i distributori o le reti televisive intervengono a posteriori sul prodotto finito, in modo da renderlo più contiguo con la propria linea editoriale o con le supposte sensibilità dei vari pubblici nazionali, gli appassionati sollevino le proprie rimostranze: proprio perché, agli occhi degli spettatori e degli stessi produttori, è necessario conservare la natura filologica di un'opera, al fine di preservarne la qualità.

Ma a rendere incisive le parole di Honma, è proprio la storia produttiva della compagnia di cui è presidente. Del resto, come abbiamo visto nell'articolo in cui riportiamo le parole del produttore di Naruto sul fatto che l'Akatsuki non rientrasse inizialmente nei piani di Kishimoto, lo Studio Pierrot ha sempre cercato di rispettare i linguaggi delle opere originali, senza mai tradirne l'identità durante il processo di adattamento/trasposizione. Una considerazione, questa, che è transitata anche dalla necessità di evitare qualsiasi pratica censoria, in modo da riportare sul piccolo schermo le logiche che hanno garantito il successo stesso dei manga da loro adattati, soprattutto nel caso di opere estremamente popolari come Naruto o Bleach.

