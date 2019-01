Presto in commercio un thermos con la forma delle navicelle saiyan di Dragon Ball!

A febbraio sarà immesso sul mercato un nuovo prodotto a tema Dragon Ball, che potrebbe diventare tra i preferiti dagli appassionati: si tratta di un contenitore per bevande calde che ha la forma inconfondibile di una navicella saiyan.

Per franchise della grandezza di quello creato da Akira Toriyama con Dragon Ball non esistono limiti quando si parla di merchandise: esistono un numero di prodotti incalcolabile, con una varietà dell'offerta più unica che rara, dalle magliette alle action figure fino ad arrivare ai più impensabili oggetti di uso quotidiano. L'ultimo ritrovato in quest'ultima accezione è senza dubbio un candidato per tutti coloro che intendono avere un tocco di stirpe saiyan ogni giorno.

Stiamo parlando nello specifico di un prodotto pre-ordinabile da oggi sul mercato americano al prezzo di 26.99 dollari, e in vendita dal prossimo febbraio: si tratta di un thermos (una tazza in ceramica che preserva la temperatura dei liquidi che contiene) dalla forma inconfondibile per ogni fan della saga, e cioè una navicella saiyan.

Conosciute anche come Attack Ball, sono dei mezzi di trasporto intergalattici che servono alla stirpe da cui discendono Goku e Vegeta per attraversare lunghe distanze nello spazio ed arrivare sui pianeti da conquistare. Entrambi i suddetti personaggi sono arrivati sulla Terra in questo modo, a distanza di anni e con risultati diametralmente opposti.

Il contenitore ha una capienza di mezzo litro, ed è l'ideale per chiunque voglia aggiungere un pezzo di eccentricità alla sua collezione a tema Dragon Ball, tra una statuetta di Vegeta e una riproduzione della tuta da combattimento di Goku.

Cosa ne pensate quindi di questo peculiare utensile in puro stile saiyan? Vi piacerebbe averlo nella vostra collezione se dovesse arrivare ad essere commercializzato anche in Europa? Date un'occhiata all'immagine in calce alla notizia e fateci sapere!