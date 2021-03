Pretty Boy Detective Club: nuovo trailer per l'anime dal regista di Monogatari

La partnership tra Studio Shaft e le opere di NisiOisiN continuano in una serie di adattamenti che stanno via via coprendo i vari titoli del talentuoso autore. A breve uscirà infatti Pretty Boy Detective Club, il nuovo anime diretto dal regista dell'amatissima Monogatari Series, Akiyuki Shinbou.

Finalmente anche in Itala la celebre Monogatari Series ha iniziato a far parlare di sé dopo che Star Comics ha finalmente iniziato la pubblicazione del manga di Bakemonogatari. Ad ogni modo, il prossimo 10 aprile in Giappone compirà il suo debutto il prossimo adattamento anime di un'opera di NisiOisiN, ovvero Pretty Boy Detective Club. Nelle scorse, infatti, Studio Shaft ha finalmente rilasciato un nuovo trailer promozionale dalla durata di poco meno di due minuti in cui presenta i protagonisti dell'opera.

Qualora non abbiate mai sentito parlare di quessta serie, la trama qui segue: "Mayumi Dojima, una studentessa del secondo anno delle medie all'esclusiva Yubiwa Academy, ha perso qualcosa, una stella che ha intravisto una volta soltanto e 10 anni fa. Ad aiutarla, ci penserà il misterioso e riservato Pretty Boy Detective Club. Si dice che risolvano i problemi all'interno della scuola, di cui la maggior parte creati da loro stessi, per apparenza piuttosto che per motivi finanziari. Questi 5 affascinanti ragazzi porteranno Mayumi nel loro mondo fatto di pericoli, emozioni e bellezza sconfinante."

Vi ricordiamo, inoltre, che Shinbou ha lavorato anche a Fireworks, film disponibile nel nostro Paese ufficialmente grazie ad Anime Factory. E voi, invece, siete interessati a questo misterioso progetto con l'inconfondibile stile dello Studio Shaft? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.