Pretty Cure: arriva il sequel Power of Hope Precure Full Bloom su Crunchyroll

Oggi stesso sarà disponibile il primo episodio di Power of Hope: Precure Full Bloom, la serie sequel spin-off di Pretty Cure 5 e anche della terza stagione Pretty Cure Splash Star. Tutte le ragazze si riuniscono da adulte in questa nuova serie animata in collaborazione fra la Toei Animation e lo Studio Deen, offerta in streaming da Crunchyroll.

L'annuncio era arrivato a marzo di quest'anno e, nei mesi successivi, sono stati mostrati tutti i nuovi design. Il cast presenta dei membri di ritorno e alcune voci nuove. Yuko Sanpei torna nei panni di Nozomi Yumehara, la protagonista e leader in Yes! Pretty Cure 5.

Anche le eroine principali di Pretty Cure Splash Star vedranno le loro doppiatrici originali tornare per il progetto, ossia Orie Kimoto come Saki Hyuuga e Atsuko Enomoto nei panni di Mai Mishou.

Junko Takeuchi, famosissima per aver doppiato ruoli prettamente maschili come Gon di Hunter x Hunter e Naruto Uzumaki, tornerà ad essere Rin Natsuki. Allo stesso modo, anche le altre ragazze protagoniste di Yes! Pretty Cure 5 vedranno le loro originali seiyuu tornare per la nota serie.

Al momento non ci sono molte informazioni su questa serie, se non che le protagoniste sono tutte diventate ormai adulte. Tutti gli episodi delle Pretty Cure, anche in italiano, sono disponibili sempre su Crunchyroll. Non sapete quale anime guardare in attesa di tutti gli episodi di Power of Hope: Precure Full Bloom? Ecco i nuovi anime disponibili su Disney+, sono pochi ma tutti ottimi.