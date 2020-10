Pretty Cure: Rivelato il titolo del nuovo film di Healin' Good Precure

Healin’Good Precure, la diciassettesima serie delle Pretty Cure prodotta dalla Toei Animation. Il nuovo film sarà Eiga Healin' Good ♥ Precure Yume no Machi de Kyun! tto GoGo! Daihenshin!! e uscirà in tutto il Giappone il 20 Marzo 2021.

La trama del film Eiga Healin' Good ♥ Precure Yume no Machi de Kyun! tto GoGo! Daihenshin!! vedrà le eroine di Star☆Twinkle Pretty Cure e HUGtto! Pretty Cure durante un viaggio nella città di Sukoyaka, città dove è ambientato Healin’ Good Precure. Le Pretty Cure dovranno salvare lo spirito del domani Miraclun dallo spirito del passato Refrain, che vuole impedire al mondo di vivere il domani.

In Healin’ Good Precure, l’Healin’ Garden è un posto segreto che si trova al centro della Terra e aiuta la terra a rimanere sana. Il luogo segreto è stato attaccato dai Byogens, che vogliono infettare la terra. Tre Healin’ Animal insieme a Latte, la principessa dell’Healin’ Garden, vanno alla ricerca di compagni per combattere i malvagi Byogens. Incontrano tre ragazze, Nodoka, Chiyu e Hinata, che si trasformano in Pretty Cure che combattono contro i Byogens per proteggere la vita sulla Terra e l’Healin’ Garden.

Rie Kitagawa ha cantato la colonna sonora “Healin' Good ❤ Precure Touch !!.” e la canzone “Circle Love ~Sakura~.” Il director sarà Yoko Ikeda e Junko Komura si occuperà della supervisione dei testi. Neokok Yamaoka al design dei personaggi e Nagisa Nishida sarà l'art designer. Shiho Terada sarà il compositore e Kiyomi Sakairi sarà al color key. Rie Kitagawa ritornerà a cantare la opening di Healin' Good Precure Touch!! e Kanako Miyamoto canterà la ending Everybody☆Healin' G'Day.

Ricordiamoci che Healin' Good Precure è tra gli anime rinviati a causa del coronavirus, insieme al film di Magica Doremì uscirà in Giappone tra pochissimi giorni.