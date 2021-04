Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: le due parti del film in arrivo su Netflix a giugno

A sorpresa Netflix ha annunciato l'arrivo sulla piattaforma del recente film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - The Movie, sequel diviso in due parti del progetto remake iniziato nel 2014 con la serie Moon Crystal, serie nata per celebrare il ventesimo anniversario del franchise e come progetto più fedele all'opera originale di Naoko Takeuchi.

Attraverso la pubblicazione del teaser trailer, che trovate in calce alla notizia, la piattaforma di streaming statunitense ha confermato l'arrivo delle due parti della pellicola per il 3 giugno, in tutto il mondo. Un'iniziativa che l'editor-in-chief Fumio Osano ha commentato: "Abbiamo sperato a lungo di poter portare Pretty Guardian Sailor Moon Eternale The Movie agli appassionati di tutto il mondo, sin dall'uscita in Giappone nei mesi di gennaio e febbraio 2021. Oggi siamo emozionati nel portare questi film ai nostri fan tramite Netflix. In questi tempi difficili, è nostro grande piacere che gli spettatori provino coraggio e speranza guardando questa storia."

Anche Ema Hirayama, Manager dell'acquisizione di contenuti di Netflix, ha voluto esprimere la sua passione per l'opera con queste parole: "Come molti altri nel mondo, faccio risalire il mio amore per gli anime a quando, da bambina, guardavo Pretty Guardian Sailor Moon, alcune mie foto con gli odango di Usagi sono diventati cimeli di famiglia. Non sorprende che questi personaggi e queste storie riguardo l'amore e la giustizia riescono ancora a conquistare i cuori di così tanti appassionati nel mondo. È un sogno diventato realtà per tutti noi di Netflix, avere aggiunto Pretty Guardian Sailor Moon The Movie al nostro catalogo anime, per condividere con i fan questa incredibile storia."

Ricordiamo che inizialmente Usagi doveva avere i capelli rosa, e vi lasciamo ad un cosplay lowcost dedicato a Bunny.