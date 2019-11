Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition è in dirittura d'arrivo anche in Italia

Star Comics ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare a tutti i fan di Sailor Moon che l'attesa e chiacchierata Eternal Edition di Pretty GUardian Sailor Moon, famosissimo manga famoso in tutto il mondo e concretizzatosi grazie al lavoro di Naoko Takeuchi, è oramai in dirittura d'arrivo anche in Italia.

Andando più nel dettaglio, la compagnia ha fatto sapere che il primo numero dell'opera sarà disponibile in fumetteria, libreria e su Amazon dal 13 novembre, il tutto con un prezzo di 14,90 euro. Tra le peculiarità di questa nuova edizione figurano un formato più grande, immagini di copertina inedite, cover olografica, pagine a colori interne originariamente apparse solo su rivista e pagine in bianco e nero digitally remastered, il tutto al fine ultimo d'offrire un prodotto estremamente fedele all'originale.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le avventure di Usagi, quattordicenne che vive le sue giornate in spensieratezza insieme alle sue coetanee. La sua vita subirà però dei bruschi cambiamenti per colpa di una gattina parlante chiamata Luna, la quale le rivelerà un grande segreto. Usagi è infatti Sailor Moon, guerriera dagli incredibili poteri che lotta per l'amore e per la giustizia, colei la quale dovrà proteggere il mondo dalle forze del male.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Pretty Guardian Sailor Moon, il cui franchise vedrà presto anche il sopraggiungere di una nuova pellicola animata.