Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è su Netflix, i due film sono disponibili in italiano

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è ora disponibile su Netflix con tanto di doppiaggio italiano, a soli cinque mesi di distanza dall'uscita nei cinema giapponesi. Il lavoro svolto dal colosso streaming è stato assolutamente impeccabile, e da oggi tutti i fan delle Guerriere Sailor possono recuperare l'ultima pellicola legalmente e in alta definizione.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal adatta l'arco narrativo "Dead Moon Circus", raccontato nei Volumi dal 13 al 17 del manga di Naoko Takeuchi. A causa dell'impressionante longevità della Saga, Toei Animation e Studio Deen hanno deciso di dividere il lungometraggio in due parti, entrambe delle durata di circa novanta minuti. A differenza di quanto visto in Giappone, però, Netflix ha pubblicato entrambi i film simultaneamente, quindi da oggi potete godervi la storia completa senza attese di alcun tipo.

Vi ricordiamo anche che il doppiaggio italiano dei due film (rispettivamente denominati Parte 1 e Parte 2) vede il ritorno dello stesso cast scelto per il remake Sailor Moon Crystal, con la giovane Lucrezia Marricchi in sostituzione a Elisabetta Spinelli. La doppiatrice storica non ha apprezzato particolarmente il gesto, ma Netflix Italia ha escluso l'opzione revival e ha preferito dare continuità al progetto.

Pretty Guardian Sailor Moon non conclude la storia di Usagi Tsukino e compagne. L'ultimo arco narrativo, infatti, sarà adattato in un nuovo film in uscita nel prossimo futuro, che speriamo possa essere distribuito in Italia con la stessa rapidità.