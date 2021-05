Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: il trailer ufficiale italiano di Netflix

Tutti conoscono Sailor Moon per le serie che andavano in onda su Mediaset negli anni '90 e che hanno fatto spesso parlare di sé per le censure alle guerriere Sailor. Ma per il ventesimo anniversario, la guerriera è tornata in Giappone e in Italia con Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, nuovo adattamento più fedele al manga.

Mentre Pretty Guardian Sailor Moon Crystal ha adattato i primi archi narrativi del fumetto di Naoko Takeuchi, in modo più fedele rispetto all'anime degli anni '90, il film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal si concentra sul quarto arco narrativo "Dead Moon Circus". In Giappone il lungometraggio è stato reso disponibile nel 2020, mentre in Italia sarà Netflix a occuparsi della distribuzione.

Il 3 giugno 2021 sarà disponibile Pretty Guardian Sailor Moon Eternal sulla piattaforma di streaming, e a poco meno di un mese di distanza dall'uscita ufficiale sui social Netflix ha pubblicato un trailer di presentazione. Nel video in alto rivediamo le guerriere sailor in azione con le loro voci in italiano, proseguendo col nuovo doppiaggio iniziato con Sailor Moon Crystal.

Il trailer di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal si conclude con una Usagi Tsukino pronta a difendere il mondo col potere della luna, dando appuntamento tra un mese ai suoi fan.