Pretty Guardian Sailor Moon: in uscita l'ultimo volume della New Edition di Star Comics

Edizioni Star Comics, tramite un comunicato stampa, ci ricorda che tra pochi giorni sarà disponibile il dodicesimo e ultimo volume di Pretty Guardian Sailor Moon New Edition, la più recente ristampa dedicata al celebre manga di Naoko Takauchi.

Il tankobon uscirà il prossimo 10 ottobre in fumetteria, libreria e Amazon. Di seguito le informazioni sull'opera, incluse nel comunicato stampa diffuso in queste ore da Edizioni Star Comics:

Le magiche avventure della combattente che veste alla marinara sono giunte al termine: il dodicesimo e ultimo volume di PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON New Edition, scritto e disegnato dalla Maestra Naoko Takeuchi, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 10 Ottobre

Una pioggia di stelle cadenti ha portato sulla terra un pericoloso nemico. Per Sailor Moon si prospetta la battaglia più dura e disperata di sempre, ma ora al suo fianco ci sono Chibichibi e nuove, preziose alleate... La lotta della luce contro le tenebre raggiunge il suo culmine! Si conclude la mitica saga delle belle guerriere vestite alla marinara!

Naoko Takeuchi è una delle più celebri mangaka giapponese, nata a Kofu il 15 marzo 1967: il suo esordio professionistico avviene sulle pagine della rivista «Nakayoshi», edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato. La sua opera più famosa, considerata tra le più alte espressioni dellacultura pop nipponica, è PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Tra le sue passioni, oltre alla guida di macchine veloci e il collezionismo di antichità, vi è la scienza: è infatti laureata in Chimica.

Voi avete collezionato la nuova edizione di Pretty Guardian Sailor Moon, nel corso dell'ultimo anno?