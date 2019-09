Pretty Guardian Sailor Moon, Star Comics si esprime sulla questione dei diritti

Star Comics ha confermato, con un Comunicato Stampa, l'uscita dei nuovi Volumi di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Ed., la serie di Naoko Takeuchi presentata durante il Comicon 2019. La riconferma è avvenuta per smentire dei rumors online secondo i quali la stessa autrice dell'opera avrebbe bloccato i diritti di vendita al di fuori del Giappone.

Il Comunicato Stampa inviatoci da Edizioni Star Comics dichiara quanto segue:

"In seguito ai rumor che si susseguono online, secondo i quali l’autrice Naoko Takeuchi avrebbe bloccato i diritti di Sailor Moon in tutto il mondo, Giappone escluso, Edizioni Star Comics rende noto di aver preso contatto con la casa editrice Kodansha, la quale ha confermato che non c’è alcun riscontro ufficiale in merito alla questione e che comunque, trattandosi di rumor relativi all’anime, non hanno nulla a che vedere con la sezione publishing che gestisce i diritti internazionali del manga. Il primo volume di PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION sarà, dunque, disponibile in fumetteria e libreria come previsto dal prossimo 13 novembre".

Per chi fosse alla ricerca di ulteriori informazioni sull'opera ricordiamo inoltre che la sinossi condivisa tempo fa dalla casa editrice recita quanto segue: "Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!".

