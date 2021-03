Preview per Boruto 190: il destino di Kawaki è nelle mani dell'Hokage

Uno dei personaggi più importanti dell'opera ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale nella serie animata di Boruto: Naruto Next Generations. Ma ora chi riuscirà a trattenere la furia indomita del Recipiente perduto dall'Organizzazione Kara?

Grazie anche alle spettacolari animazioni portate in scena dallo Studio Pierrot, l'anime di Boruto è finalmente tornato ad adattare gli eventi del manga e a esprimersi ai suoi massimi livelli. Dopo aver affrontato due membri dell'Organizzazione Kara, il Team 7 è riuscito a completare la sua missione imbattendosi nel misterioso Recipiente. A quanto pare, però, portarlo a Konoha non sarà così facile.

Dopo Ao e Kashin Koji, un altro criminale appartenente alle fila di Kara si piazza davanti ai protagonisti. Questo brutale Esterno, però, a differenza dei suoi predecessori sembra intenzionato a eliminare Kawaki, con cui è legato a doppio filo da alcuni tragici eventi passati.

In seguito a una mirabolante battaglia tra i due, in cui abbiamo potuto osservare le abilità in combattimento del Recipiente, al Team 7 è affidato il destino del nuovo debuttante. Come possiamo vedere dalla preview dell'episodio 190 condivisa su Twitter dall'utente Abdul_S17, Kawaki viene portato nel laboratorio della Divisione Scientifica di Konoha in cui lavorano Sumire e la dottoressa Akita Inuzuka.

Nel mentre, Konohamaru torna al Villaggio della Foglia per avvisare il Settimo Hokage di quanto avvenuto in missione. Sotto consiglio di Shikamaru, Naruto decide di non portare Kawaki a Konoha, o almeno non prima di averlo incontrato personalmente. Ma prima che l'Hokage possa muoversi, il Recipiente riesce a fuggire dal laboratorio. Trovandoselo improvvisamente di fronte, Sumire coraggiosamente lo affronta in uno scontro corpo a corpo.

Ecco titoli e anticipazioni dei prossimi episodi di Boruto. La community è sbalordita da un'immagine promozionale dell'episodio 189 di Boruto.