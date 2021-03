Preview per Boruto 191: le azioni di Kawaki metteranno in pericolo la Foglia?

L'arco del Vessel di Boruto: Naruto Next Generations ha finalmente portato i lettori a fare la conoscenza di Kawaki, uno dei personaggi che maggiormente incideranno sul futuro di Konoha. Mentre i ninja della Foglia discutono su come agire, il ragazzo non sembra intenzionato a restare alle loro dipendenze.

Nelle puntate precedenti dell'anime di Boruto è stato finalmente introdotto il Recipiente andato perso nel misterioso incidente del dirigibile di Victor. A grande sorpresa, a essere cercato con grande attenzione dall'Organizzazione Kara è apparentemente un semplice ragazzo. Come abbiamo potuto vedere durante il suo primo contatto con il Team 7 e nel successivo scontro con uno degli Esterni del gruppo criminale, però, Kawaki possiede il Karma, lo stesso sigillo che è stato applicato su Boruto da Momoshiki Otsutsuki.

In seguito allo spettacolare combattimento con il mostruoso Garo, ormai privo di energie Kawaki è stato preso in custodia dal Team 7 guidato da Konohamaru Sarutobi. In attesa di informare e ricevere successive informazioni dall'Hokage in persona, il Recipiente di Kara è stato portato nel Laboratorio degli Strumenti Scientifici del Dottor Katasuke in cui lavora Sumire. Tuttavia, Kawaki pare non gradire la situazione.

Come possiamo vedere dalla preview dell'episodio 191 pubblicata dall'utente Twitter Abdul S_17, dopo essere fuggito il ragazzo prepara la sua prossima mossa. "È grandioso che io sia riuscito a fuggire da quel posto misterioso", dice Kawaki a se stesso nella clip in anteprima. "Ma le ferite che subito al braccio da quel mostro non si stanno rigenerando abbastanza. Devo cercare qualcosa da mangiare e recuperare le energie, ma non so come proseguire. Dannazione non posso sprecare il mio tempo qui".

L'episodio, intitolato "Cane sciolto", verrà trasmesso il 21 marzo. nel frattempo, scopriamo in che modo Boruto e Kawaki sono legati. Konohamaru sembra aver fallito con gli insegnamenti di Naruto in Boruto, scopriamo perché.