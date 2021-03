Preview per Boruto 192: il triste passato di Kawaki e l'incontro con Jigen

Episodio dopo episodio, il Vessel Arc di Boruto: Naruto Next Generations sta lentamente portando gli spettatori a fare la conoscenza di Kawaki. Se al suo debutto lo abbiamo visto ingaggiare uno splendido combattimento, adesso stiamo scoprendo sempre di più sul suo misterioso e oscuro passato.

Durante lo scontro con Garo, un mostruoso esterno di Kara, abbiamo visto che Kawaki era stato preso in ostaggio dal gruppo criminale sin dall'infanzia. Ma per quale motivo quello che all'apparenza era un semplice bambino destò così tanto interesse in Jigen? Intitolata "The Past", la prossima puntata della serie animata mostrerà il primo incontro tra il leader di Kara e il suo Recipiente.

Come anticipato dalla preview pubblicata su Twitter dall'utente Abdul_S17, l'episodio 192 di Boruto porterà gli spettatori a rivivere l'infanzia di Kawaki. "Non guardate mio padre dall'alto in basso! Mio padre è onesto! Una brava persona! Voi non sapete nulla su di lui, per cui smettetela di parlare alle sue spalle", dice urlando un piccolo Kawaki mentre il tema musicale dell'Organizzazione Kara risuona in sottofondo.

Chi era il padre di Kawaki e perché a quanto pare tutti lo disprezzavano? Ma soprattutto per quale motivo lo ha abbandonato? La clip in anteprima termina poi con un emblematico Jigen. "Scommetto che hai sofferto molto. Sei stato bravo. Ma ora è tutto finito". La sofferenza e la tristezza del piccolo Kawaki avrebbero convinto il leader di Kara a imprimergli il sigillo Karma, lo stesso in possesso di Boruto.

La puntata verrà trasmessa il 28 marzo su Crunchyroll. Nel frattempo, il poster del nuovo arco narrativo di Boruto anticipa i prossimi eventi. L'ultimo episodio di Boruto ha messo in mostra il lato inedito di Kawaki.