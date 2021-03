Preview per Boruto 193: il futuro di Kawaki nelle mani dei Cinque Kage

Dopo la tentata fuga dal Laboratorio Scientifico nel Ryutan, Kawaki ha finalmente incontrato il Settimo Hokage. Ma il primo incontro tra i due non si può definire esattamente "cortese". Come deciderà di comportarsi Naruto dinanzi ai comportamenti scontrosi del Recipiente? Ecco la preview di Boruto 193!

Con il prossimo arco narrativo di Boruto alle porte, l'episodio 193 dell'anime è molto probabilmente uno degli ultimi del Vessel Arc, saga che grazie allo straordinario lavoro di Studio Pierrot ha donato agli spettatori alcuni dei combattimenti e delle animazioni migliori della serie.



In seguito all'incontro con Naruto, privo di conoscenza e in preda agli incubi del passato Kawaki è stato portato al Villaggio della Foglia. Dopo essersi ripreso, il ragazzo sostiene un lungo e toccante confronto con il Settimo Hokage, ancora indeciso su come agire con lui e con i suoi comportamenti violenti.



Con Shikamaru a fargli supporto, Naruto indice una riunione d'urgenza tra i Cinque Kage, i quali vengono informati sulle subdole mosse dell'Organizzazione Kara e sul Recipiente. Il futuro di Kawaki è nelle mani dell'Alleanza tra i cinque grandi Paesi Ninja, ma la tutela del ragazzo viene affidata proprio a Naruto, che meglio di tutti può comprenderlo.



Nel frattempo, Boruto si trova a riflettere sul Karma impresso sulla sua mano e sulla strana connessione con Kawaki, che a sua volta possiede un sigillo molto simile. Il protagonista, però, non sembra gradire la loro Risonanza e quando scopre che il destino del suo "rivale" è stato affidato al padre, s'infuria e s'ingelosisce.



Come andrà a finire la convivenza tra i due? Nel frattempo, un toccante evento di Boruto 191 sembra omaggiare John Wick.