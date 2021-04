Preview per Boruto 194: la difficile convivenza tra il protagonista e Kawaki

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha ufficialmente dato il via alla nuova saga intitolata Kawaki Arc: Kara Clash. Portato al Villaggio della Foglia dall'Hokage in persona, per il Recipiente è tempo di adattarsi a uno stile di vita completamente diverso da quello a cui era abituato.

La fine del Vessel Arc è coincisa con l'incontro tra Naruto e Kawaki, che dopo aver cercato di fuggire dalla polizia del Ryutan e aver quasi causato un disastro, è stato preso sotto l'ala dell'Hokage. Nonostante Shikamaru fosse contrario, Naruto ha infatti deciso di prendersi cura del Recipiente, oggetto dei desideri di Jigen.

Ricordandogli il se stesso della sua infanzia, Naruto decide di accogliere Kawaki in casa Uzumaki, ma la convivenza con Boruto è tutt'altro che facile. Come è possibile vedere dalla video anteprima dell'episodio 194, pubblicata su Twitter dall'utente Abdul_S17, i due ragazzi sono tutt'altro che felici di convivere sotto lo stesso tetto.

Nell'irriverente preview, Kawaki e Boruto si sfidano persino su chi dei due debba andare per primo al bagno. A sedare il litigio ci pensa Naruto, che sfruttando la legge del più forte si impone andando al WC.

I due giovani protagonisti riusciranno mai a mettere da parte i reciproci sospetti e a fidarsi l'un dell'altro? Il comportamento di Naruto si discosta da quello del manga di Boruto. Scopriamo in che modo. Intanto, l'anime di Boruto compie 4 anni. Ecco le migliori scene di combattimento dell'anno.