Preview per Boruto 195: cosa accomuna Kawaki a un semplice vaso? Il ritorno dei Kara

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si è appena addentrato in un nuovo arco narrativo che porterà a un grande scossone tra le mura del Villaggio della Foglia. Konoha ha dato il benvenuto a un nuovo abitante, Kawaki, il quale è stato accolto in casa Uzumaki. Ma riuscirà ad accettare questa nuova realtà?

Dopo vari tentativi di fuga e un summit tra i Cinque Kage di Boruto, alla fine Kawaki è stato preso in custodia dal Settimo Hokage e portato a Konoha. Rivedendo in lui il ragazzino triste e solo che era una volta, Naruto Uzumaki ha deciso di prendere sotto la sua ala protettiva il cosiddetto Recipiente, portandolo in casa propria, dove ad attenderlo c'erano Hinata, Himawari e Boruto. Quest'ultimo, però, come ben sappiamo, non prova grande simpatia per lui.

Nella preview dell'episodio 195 di Boruto, pubblicata su Twitter dall'utente Abdul_S17, vediamo Kawaki provare ad abituarsi alla sua nuova vita mondana. Tuttavia, i fantasmi del suo passato e l'Organizzazione Kara continuano a tormentarlo.

"Dove sono papà e Kawaki? Sono andati da qualche parte insieme?", chiede il protagonista alla sua sorellina. "Papà ha detto che voleva mostrargli il villaggio, e sono andati via. Penso siano andati alla ricerca di un vaso anche", risponde Himawari, che fa da voce narrante alla clip.

Intitolato "Un Vaso", il 195° episodio dell'anime, che verrà trasmesso in simulcast su Crunchyroll il 18 aprile, metterà a paragone un semplice vaso per fiori con Kawaki, considerato anch'egli un Recipiente da Jigen, il leader di Kara. La puntata, inoltre, riporterà in azione Kashin Koji, il misterioso Interno del gruppo criminale che sa utilizza jutsu riservati a pochi eletti come il Rasengan.

Nel frattempo, in Boruto il Settimo Hokage ha rivelato quale dei suoi predecessori lo ha ispirato maggiormente.