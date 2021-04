Preview per Boruto 197: l'Organizzazione Kara è pronta, lo scontro sta per cominciare?

Con il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, l'arco narrativo Kawaki: Clash with Kara entrerà finalmente nel vivo. Mentre Kawaki si è lentamente adattato alla sua nuova vita nel Villaggio della Foglia, grazie all'amore donatogli dal Settimo Hokage, gli Interni di Kara si sono organizzati per la loro prossima mossa.

Accolto in casa Uzumaki, sotto l'ala protettrice di Naruto stesso, Kawaki ha iniziato la sua seconda vita. Ora non è più semplicemente il Recipiente di Jigen o un soggetto sperimentale, ma un semplice ragazzo libero di vivere con gioia la propria vita.

Nonostante alcuni problemi iniziali di adattamento, specie una difficile convivenza con Boruto, Kawaki ha infine accettato la benevolenza di Naruto, il quale così facendo è riuscito a portare avanti l'eredità del Terzo Hokage, nonché a replicare gli insegnamenti di Iruka, Kakashi e Jiraiya, e a guadagnarsi il titolo di miglior papà degli anime.

Ma il sigillo Karma resta ancora un mistero su cui indagare e l'Hokage è consapevole dei rischi che Boruto e Kawaki corrono quando la loro risonanza si attiva. Per comprendere meglio il funzionamento di questo potere, il Settimo organizza un allenamento di gruppo con i suoi due ragazzi. Nel frattempo, però, l'Organizzazione Kara si è mossa.

In precedenza, Kashin Koji e Delta erano arrivati ai confini del villaggio. Koji, sapendo che all'ingresso di Konoha è stata posta una squadra sensoriale capace d'intercettare i chakra non appartenenti ai membri della Foglia, impone a Delta di limitarsi ad aspettare. Per qualche misteriosa ragione, lui però riesce a infiltrarsi indisturbato, non facendo scattare l'allarme del capitano Ino Yamanaka.

Stufa di restare in attesa di notizie da parte di Koji, Delta sembra pronta a scatenare la sua furia. Nell'episodio 197, intitolato per l'appunto "Delta", la vedremo partire alla ricerca di Kawaki. Ecco altre anticipazioni per Boruto.