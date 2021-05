Preview per Boruto 200: Kawaki ha deciso il suo futuro, resterà con l'Hokage?

Con il manga che ha poco festeggiato il quinto anniversario, un altro importante traguardo sta per essere raggiunto dal franchise di Boruto: Naruto Next Generations: la prossima settimana la serie animata raggiungerà un totale di 200 episodi trasmessi. Scopriamo insieme cosa accadrà di questa puntata.

Partito al rilento con saghe inedite e non proprio esaltanti, questa cifra record conferma quanto l'anime di Boruto stia crescendo nel tempo, raggiungendo vette sempre più alte, in particolare nel nuovo arco narrativo Kawaki: Clash with Kara.

La puntata numero 200 prosegue il filotto segnato dall'ultima manciata di episodi. Nel tentativo di scoprire i segreti del Sigillo Karma, Kawaki e Boruto stavano tenendo un addestramento sotto l'occhio vigile di Naruto. All'improvviso, però, il trio, che era accompagnato anche dalla piccola Himawari, viene attaccato da Delta, Interna dell'Organizzazione Kara che intendeva riportare indietro il Recipiente.

Dopo un brutale scontro tra il Settimo Hokage e Delta, il cui corpo era interamente ricoperto di strumenti scientifici ninja, è ora tempo di esplorare le conseguenze di questa battaglia. Intitolata "Becoming an Apprentice, la prossima puntata dell'anime, che verrà trasmessa il 22 marzo su Crunchyroll, approfondirà ulteriormente la figura di Kawaki e il suo rapporto con Naruto.

Ecco la sinossi dell'episodio pubblicata da Animedia Magazine. "Dal momento che Kawaki ha perso il suo braccio destro nella battaglia con Delta, ha ricevuto una protesi che era inizialmente destinata a Naruto. Essenzialmente, la protesi però non funziona senza essere alimentata dal chakra del Settimo Hokage. Tuttavia, Naruto ha personalmente infuso il suo chakra nella protesi, così che Kawaki possa usarla".

"Facendo ciò, Naruto spiega a Kawaki cosa siano i legami. 'Il chakra è un potere che ci collega gli uni agli altri, ed è un qualcosa che esiste in tutti noi'. Ascoltando queste parole, Kawaki chiede di essere addestrato nell'arte ninja. Nel frattempo, i Kara ricevono il rapporto di Delta e Jigen si rende conto che sul palmo di Boruto è inciso un altro Karma. Sfoggiando un ghigno, pare soddisfatto della notizia".

Rivivamo la puntata 199 di Boruto e confrontiamo anime e manga sullo scontro più arduo del Settimo Hokage.