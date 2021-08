Preview per Boruto 212: un disertore arriva al Villaggio della Foglia

Dopo ben tre puntate anime original, Boruto: Naruto Next Generations torna ad adattare gli eventi originali del manga. Nel corso della prossima puntata, di cui è emersa la preview in rete, si torna dunque a vivere il conflitto tra il Villaggio della Foglia e l'Organizzazione Kara.

L'episodio 211 di Boruto ha visto il ritorno in azione del nuovo Team 10. La formazione Ino-Shika-Cho, con il contributo del Sesto Hokage Kakashi Hatake, si è messa alla ricerca di un intruso, il quale è riuscito ad aggirare tutti i sistemi di sorveglianza di Konoha.

La prossima puntata, invece, si concentrerà sulla defezione di uno dei protagonisti principali. Intitolato "Amado's Defection", il prossimo episodio verrà trasmesso il 22 agosto in simulcast su Crunchryoll. Ecco la sinossi pubblicata su Animedia Magazine.

"In qualità di uno dei componenti principali di Kara, Amado si occupa di suo conto della divisione di ricerca e sviluppo. Tuttavia, Amado prende in ostaggio Shikadai e si addentra nel Villaggio della Foglia per chiedere asilo. Come garanzia per diventare un rifugiato, accetta di fornire alcune informazioni vitali sull'Organizzazione Kara".

"Dal momento in cui Amado è chiaramente un nemico di cui non ci si può fidare, e la vita di Shikadai è in pericolo, è lo stesso Settimo Hokage a negoziare una trattativa. Nel frattempo, nel nascondiglio dei Kara Jigen e Kashin Koji si affrontano. Entrambi stanno rimuginando sulla situazione, provando a capire le reali intenzioni dell'altro".

Per quale motivo Amado ha deciso di abbandonare il gruppo criminale e cercare asilo a Konoha? E perché Koji ha sfidato Jigen? L'Organizzazione Kara è in piena crisi e Konoha potrebbe approfittarne. Nel tweet in calce, trovate lo staff responsabile di questo appuntamento con Boruto. Vi ricordiamo che l'anime potrebbe subire uno stop improvviso, dato che la voce di Boruto ha contratto il Covid.