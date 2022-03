Preview per Boruto 239: chi riparerà la nave? Debutta un nuovo personaggio

La battaglia tra l’alleanza tra Nebbia e Foglia e il clan Funato procede spedita. Se il gruppo guidato da Sarada e Kagura è riuscito a distruggere il cannone di chakra dei pirati, questi ultimi sono riusciti ad affondare il vascello su cui questi viaggiano. Nella preview di Boruto 239, debutta un capo mastro!

Il ninja traditore di Boruto 238 è stato individuato. Oltre che averne ucciso il comandante, l’infiltrato dei Funato è anche riuscito a danneggiare irrimediabilmente la nave. Per i giovani ninja di Konoha, e i loro insoliti alleati, sembra essere la fine. Denki, nonostante le sue capacità, non è in grado di riparare il mezzo di trasporto, che dunque sta lentamente affondando.

Tuttavia, sfruttando le conoscenze di Kagura, i protagonisti di questa saga originale riescono ad arrivare in tempo su un’isola vicina. Qui, come vediamo nella clip in anteprima della puntata, fanno la conoscenza del “ragazzo proveniente dall’isola dei costruttori di navi”.

Questo nuovo personaggio inedito, che sarà tra i grandi protagonisti dei prossimi episodi del mese di marzo di Boruto, riesce a riparare la nave. Tuttavia, pare nascondere un terribile segreto. Ikari, questo il suo nome, è davvero un alleato, oppure collabora con i Funato? Di questo personaggio, possiamo vedere il character design attraverso l'immagine PV di Shonen Jump.