Preview per Boruto 240: il sogno di un giovane carpentiere navale

L’attacco del Clan Funato sembrava aver fermato l’alleanza ninja tra Foglia e Nebbia. Il gruppetto di protagonisti era rimasto bloccato nel bel mezzo dell’oceano, fin quando due nuovi personaggi inediti non sono intervenuti in loro soccorso. Mastro Kajiki e il suo allievo Ikada, però, non convincono. Cosa succederà in Boruto episodio 240?

La nave su cui viaggiano i ninja della Foglia e della Nebbia, a causa dell’attentato del traditore di Boruto 238, è ferma in mezzo ai mari del Paese dell’Acqua. Un colpo di fortuna, porta i ragazzi a fare la conoscenza del miglior carpentiere navale dell’arcipelago. Questo, accompagnato dal suo giovane allievo, decide di riparare il vascello. In Boruto 239 debuttano due misteriosi salvatori.

I lavori di riparazione, però, vengono interrotti quando nel magazzino di mastro Kajiki manca un elemento fondamentale. Ikada, responsabile dell’errore, si propone di andare personalmente alla ricerca del pezzo mancante, accompagnato da Boruto.

Viaggiando assieme, i due ragazzi hanno modo di conoscersi meglio. Boruto riconosce immediatamente le doti di Ikada, che di conseguenza comincia a raccontare il suo passato. A quanto pare, egli non è un nativo del luogo, e si è imbattuto accidentalmente nel suo maestro. Traendo ispirazione dalle sue parole, Ikada decise di restare al suo fianco e imparare il mestiere del carpentiere navale. Ma quali sono le sue vere origini? Occhi e capelli, ricordano quelli del Clan Funato.