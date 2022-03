Preview per Boruto 241, un segreto sconvolgente: faccia a faccia con un nuovo nemico

La saga originale del Clan Funato procede senza intoppi in Boruto: Naruto Next Generations. Dopo aver finalmente riparato la nave su cui viaggiavano, i ninja del Villaggio della Foglia e quelli del Villaggio della Nebbia fanno un’amara scoperta. Uno dei loro amici è in realtà un componenti dell’organizzazione pirata.

Un misterioso salvatore ha fatto il suo debutto in Boruto 239. In seguito a diverse vicissitudini, questo ha stretto un profondo legame con Boruto nella puntata 240. Un cataclisma sta però per sconvolgere gli eventi.

Il sogno di Ikada è quello di costruire una nave poderosa che gli consenta di solcare qualsiasi oceano, e di viaggiare in largo per il mondo. Sotto la guida di mastro Kajiki, la strada per diventare un esperto carpentiere navale è spianta, ma il suo passato incombe per ostacolarne il futuro.

In Boruto 241, la cui sinossi è stata pubblicata da Weekly Shonen Jump, Ikada viene raggiunto da sua sorella maggiore. Boruto e compagni vengono a scoprire che Ikada è in realtà un componente della famiglia Funato, lo stesso clan pirata che sta mettendo a ferro e fuoco il Paese dell’Acqua.

Per realizzare i suoi sogni, Ikada si allontanò dal resto della sua famiglia con la complicità di sua sorella. Adesso, però, Seiren Funato è giunta da lui per reclamare la sua presenza al fianco di loro padre Araumi. Da quale parte si schiererà il ragazzo? Lotterà per i suoi sogni al fianco dei suoi nuovi amici, oppure si lascerà trascinare dai pirati del Clan Funato?