Preview per Boruto 242: il Clan Funato parte all'attacco

La saga originale del Clan Funato sta per arrivare a un punto di svolta. Le due fazioni stanno per entrare in conflitto diretto. I pirati guidati da Araumi, sfidano apertamente i ninja della Nebbia guidati dal Mizukage Chojuro. Che ruolo avranno Boruto e compagni in tutto ciò?

I giovani protagonisti, si sono trovati faccia a faccia con il nemico in Boruto 241. Seiren Funato, facendo le veci di suo padre, ha intimato a suo fratello di fare ritorno a casa. La verità su Ikada è venuta a galla in Boruto 241. Il ragazzo, che ha stretto un forte legame con Boruto, è in realtà uno dei pirati del Clan Funato. Nel corso della prossima puntata, che verrà trasmessa il 27 marzo in simulcast su Crunchyroll, scopriremo se Ikada si schiererà dalla parte della sua famiglia, oppure se terrà fede ai suoi sogni.

Nella clip in anteprima, che trovate in calce all’articolo, vediamo il debutto di un pericoloso sgherro dei Funato. Seiren, ordina al suo sottoposto Funamushi di occuparsi di Kagura. Quest’ultimo, ha recentemente affrontato un dissidio con i suoi compagni spadaccini, che potrebbero anche voltare bandiera.

Nel mentre, Chojuro, che ricordiamo ha affidato la Rombosogliola a Kagura, entra in contatto con i fratelli Isari, Tenma e Jibiki Funato. Riuscirà a sconfiggere questi tre temibili avversari anche senza la sua rinomata spada ninja?