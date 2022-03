Preview per Boruto 243, uno dei protagonisti è scomparso: una difficile decisione

I prossimi episodi anime original di Boruto: Naruto Next Generations potrebbero portare a una lotta fratricida. Ikada, il giovane carpentiere che aveva salvato la vita al figlio dell’Hokage, è costretto a una dolorosa scelta. Combatterà i suoi nuovi amici, oppure la sua stessa famiglia?

In Boruto 241 viene a galla la verità su un personaggio. Ikada è in realtà un membro del Clan Funato, l’organizzazione pirata che ha invaso il Paese dell’Acqua e attaccato i ninja del Villaggio della Nebbia. Il ragazzo è però diverso dagli altri componenti della sua famiglia, poiché il suo unico desiderio è quello di costruire una nave in grado di solcare qualsiasi mare. Tuttavia, sua sorella maggiore ha richiesto la sua presenza.

Seiren Funato, per convincere Ikada ad andare via con lei, decide di attaccare Boruto, con cui il fratello ha creato un forte legame d’amicizia. In Boruto 242 Foglia e Nebbia danno vita a uno scontro epico, che si conclude con la sconfitta di Seiren.

Ikada è sconvolto da quanto accaduto. Boruto, il suo grande amico, ha ferito la sua amata sorella, l’unica della sua famiglia a credere in lui. Il ragazzo non conosce però tutta la verità, e non sa che Boruto si è solo difeso dall’attacco di Seiren.

Soggiogato dai Funato, Ikada scompare nel nulla. Nessuno riesce più a mettersi in contatto con lui, nemmeno Boruto, che lo cerca ovunque. Ikada è tornato nel posto a cui appartiene, diventando parte della cerchia dei nemici. Cosa succederà quando si troverà faccia a faccia con il protagonista? Uno scontro fratricida è all’orizzonte.