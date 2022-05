Preview per Boruto 248: si torna alla carica con una battaglia mortale

Come predetto dai titoli degli episodi di Boruto di maggio, prosegue la Saga della Grande battaglia marittima del Villaggio della Nebbia. La guerra tra ninja e pirati ha preso una dura svolta. Entrambe le fazioni hanno perso tasselli fondamentali, e per questo sono alla ricerca di vendetta. In Boruto 248, assisteremo a una nuovo scontro.

Denki e Iwabei sono stati rapiti al termine di Boruto 247. I due ninja del Team 5 sono stati circondati e sopraffatti dall’elite di pirati guidati da Funamushi Funato, e potrebbero venire giustiziati da un momento all’altro.

Quando Metal Lee e gli altri si accorgono della scomparsa dei due amici, comincia l’allerta. Parlando con Boruto, Kawaki si rende immediatamente conto della pericolosità della situazione. Funamushi Funato è un pirata e non prova dunque pietà per i prigionieri. Inoltre, è accecato dallo stato in cui versa la compagna Seiren. È solo questione di tempo, prima che perda nuovamente il senno e giustizi Denki e Iwabei, proprio come ha già fatto con Kagura.

Mentre riflettono sul da farsi, preparando le difese del piccolo villaggio, i ninja del Team 7, Metal Lee e i tre Spadaccini della Nebbia vengono sorpresi dall’iniziativa nemica. I pirati di Funamushi Funato hanno cominciato il loro assalto. Chi trionferà in questa vendicativa battaglia per la vita e la morte, tra Boruto e Funamushi?