Preview per Boruto 249: un circolo d'odio che continua a ripetersi

I titoli degli episodi di Boruto di maggio 2022 ci avevano anticipato che per tutto il mese sarebbe proseguita la Saga della Grande Battaglia nel Paese dell’Acqua e così sarà. Nonostante le numerosi morti, la guerra tra ninja e pirati andrà avanti anche nella puntata 249 della serie anime. Ecco quel che accadrà.

Nello scontro con Funamushi Funato, Kagura ed Hebiichigo ci hanno rimesso la pelle in Boruto 248. Ma non è solo la kunoichi che nella nuova generazione possedeva la leggendaria spada Ago da Cucito a far piangere i protagonisti. Boruto e compagni, sono convinti che anche Denki e Iwabei siano morti sotto i colpi dei nemici, come affermato dal leader pirata. Dall'altra parte, lo stesso Funamushi è deceduto, così come anche Tenma. Seiren, è invece rimasta gravemente ferita.

Nel corso della puntata 249, che andrà in onda in simulcast su Crunchyroll domenica 15 maggio, fanno i conti con la morte di Funamushi. I seguaci del pirata, sono in cerca di vendetta nei confronti dei ninja della Foglia e della Nebbia.

L’incredibile serie di morti provocata da questa guerra, ha dato vita a un vizioso circolo d’odio, che riporta gli spettatori alle parole di Pain in Naruto Shippuden. Boruto, per la prima volta in vita sua, affronta il significato di vendetta e di odio, e si rende conto che continuare questa battaglia mietendo vittime su vittime non ha più alcun significato. Che sia tempo di usufruire del Talk no Jutsu di suo padre?