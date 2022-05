Preview per Boruto 250: un vecchio amico torna in scena

L’attuale arco narrativo originale di Boruto: Naruto Next Generations ha portato il protagonista principale a dubitare delle sue azioni e del suo credo. Lo sconvolgente numero di morti della battaglia nel Paese dell’Acqua, sta infatti cambiando nel profondo il figlio del Settimo Hokage, che ora vuole rinunciare alle armi.

La scoperta del lato nascosto del nemico in Boruto 249, ha mandato in crisi il biondo ninja del Team 7. Non solo Boruto ha scoperto che Funamushi aveva risparmiato la vita di Denki e Iwabei, ma ha, accusato di essere un omicida dal giovane figlio del Funato, Kobuna, ha capito che in guerra non esistono buoni o cattivi.

Le vicende interiori di Boruto, vengono messe da parte, poiché come vediamo dall’anteprima della puntata 250, i riflettori verranno puntati su Ikada. Per tutto questo tempo, il carpentiere navale che salvò la vita di Boruto è rimasto al fianco di sua sorella maggiore Seiren. La ragazza, venne gravemente ferita nello scontro con Kagura e Boruto, e da allora giace in uno stato di coma.

Ikada, viene tuttavia richiamato da suo padre Araumi. Il leader dei Funato pretende che si allontani da Seiren e che dia il suo contributo nella battaglia contro i ninja del Villaggio della Nebbia. Nell’episodio 249 Boruto ha scoperto che Ikada è un Funato, ma i due riusciranno davvero a combattersi a vicenda, oppure insieme metteranno la parola fine a questa guerra?