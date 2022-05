Preview per Boruto 251: un tentativo di mediazione, tra guerra e pace

La guerra tra gli shinobi del Villaggio della Nebbia e i pirati del Clan Funato ha portato a un gran quantitativo di morti. Per porre fine a questo circolo d’odio e vendetta, nell’episodio 251 di Boruto: Naruto Next Generations uno dei protagonisti di questa saga anime original cercherà di portare la pace tra le due fazioni.

Il dramma familiare dei Funato in Boruto 250 ha portato diverse conseguenze. Da nord a sud, gli uomini di Araumi stanno subendo le forze di Kirigakure: il clan pirata è a un passo dalla sconfitta. Il leader pirata, tuttavia, non intende assolutamente ritirare le proprie forze e decide di puntare tutto su Ikada, colui che possiede la forza nascosta del mare.

Isari non concorda con il piano elaborato da suo padre e di nascosto si avvicina ai ninja della Nebbia per cercare di mediare la pace. Nella preview di Boruto 251, vediamo il generale dei pirati avvicinarsi a Kirigakure per questo tentativo di mediazione. Ma si tratta di un reale tentativo, oppure intende far abbassare le armi per poi colpire a tradimento? Questa puntata, sarà un passo verso la fine della saga anime original di Boruto.

Nel frattempo, Boruto continua a vivere la sua crescita personale. Il protagonista è sconvolto per quanto recentemente scoperto e non riesce ad accettare il fatto che Kagura sia morto e che Ikada sia in realtà dalla parte dei nemici. Tuttavia, Ikada decide di rinunciare al suo sogno di diventare un carpentiere navale per partecipare alla guerra e vendicare sua sorella Seiren. Quando si troverà di fronte all’ex amico, come si comporterà?