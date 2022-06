Preview per Boruto 252: il Team 7 tra guerra e pace

Boruto sta volando verso il finale della saga anime original nel Paese dell’Acqua. Il Mizukage Chojuro e il leader dei pirati Araumi Funato sono decisi a farla finita una volta per tutte con una grande battaglia navale. Nel corso dell’episodio 252, il Team 7 tenterà di prevenire la guerra.

Le numerose morti provocate dalla guerra tra ninja e pirati ha scosso Boruto, che ora rifiuta la guerra e tenta di ristabilire la pace. Il figlio dell’Hokage è consapevole che continuando con gli scontri, il circolo d’odio che si è venuto a creare verrebbe alimentato incessantemente.

Tuttavia, i leader delle due fazioni non sembrano essere d’accordo con questo ragionamento. Il Mizukage è furioso per la morte di Kagura e l’omicidio di Isari in Boruto 251 ha annullato le trattative di pace. Dall’altra parte, Araumi ha ceduto il comando a Ikada, che ha rinunciato al suo sogno per giurare vendetta e guidare il suo popolo verso la vittoria.

Il Team 7, condotto via imbarcazione dal mastro Kajiki, cercherà in tutti i modi di mediare per evitare le due fazioni. L’obiettivo di Boruto è quella di mediare con Chojuro e Ikada per spiegare loro che questa nuova battaglia non farebbe altro che creare nuova sete di vendetta per ambo le parti. Ma Boruto, riuscirà a imporre la sua idea come suo padre faceva con i suoi nemici?