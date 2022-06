Preview per Boruto 253: il confronto a cuore aperto tra due ex amici

La Saga della Grande Battaglia nel Paese dell’Acqua ha definitivamente cambiato la personalità di Boruto, il quale, in seguito alla morte di suoi numerosi compagni d’armi, ora ripudia ogni forma di guerra. Tuttavia, non tutti sembrano condividere il suo desiderio di mettere fine allo scontro tra ninja e pirati.

Nonostante la situazione disperata, in Boruto 252 il Team 7 ha riaperto i negoziati di pace. Il Talk no Jutsu del figlio del Settimo Hokage ha avuto gli effetti sperati e il Mizukage Chojuro ha concesso una chance di mediazione alla squadra della Foglia. Se Boruto, Sarada e Mitsuki riusciranno a convincere i pirati Funato a non distruggere lo Shinonome-1, allora il Villaggio della Foglia ritirerà il suo esercito shinobi.

Nella preview dell’episodio 253, vediamo il Team 7 dirigersi verso le navi dei Funato e Boruto incontrare l’ex amico Ikada, sconvolto dalla morte di sua sorella Seiren in Boruto 250. Dopo aver sentito il suo discorso, però, il nuovo leader dei Funato non cambia il suo punto di vista e anzi è ancora più motivato a continuare la battaglia.

In Boruto 253, probabilmente, Ikada Funato si lancerà all’attacco di Boruto, il quale dovrà così affrontare quello che riteneva un suo grande amico. Questa volta il Talk no Jutsu sembra non avere sortito effetto alcuno: sarà la forza a far cambiare idea a Ikada?