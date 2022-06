Preview per Boruto 254: la spirale della vendetta cesserà con un sacrificio?

La Saga della Grande Battaglia nel Paese dell'Acqua di Boruto: Naruto Next Generations sta per arrivare a un punto di svolta clamoroso. Il protagonista ha finalmente incontrato il suo vecchio amico Ikada. Il loro incontro, tuttavia, non è andato come il ninja della Foglia sperava.

Se in Boruto 252 il figlio dell'Hokage aveva convinto il Mizukage Chojuro, nell'episodio 253 di Boruto l'incontro con il suo vecchio amico non va per il verso giusto. Ikada non è più quello din un tempo e le parole di Boruto non smuovono il suo gelido cuore. Rifiutata l'offerta di deporre le armi e stringere un patto di pace con il Villaggio della Nebbia, il leader dei Funato spiazza tutti con una proposta ai limiti della decenza.

Per firmare il trattato di pace, Ikada chiede in cambio la testa di Chojuro. Con un clamoroso cliffhanger finale, Boruto rilancia ulteriormente chiedendo di potersi sacrificare lui al posto del Mizukage.

Nel trailer di Boruto 254, Sarada e Mitsuki contestano una tale decisione. Boruto, in lacrime, confessa di aver paura di morire, ma che è disposto a tutto pur di mettere fine al massacro avvenuto a causa di questa guerra. Per fermare questo ciclo di odio, qualcuno deve farsi carico di tutto il dolore provocato. Quel qualcuno, risponde al nome di Boruto.